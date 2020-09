Terni, si collegano abusivamente alle utenze del condominio

Dopo il distacco dell’energia elettrica per morosità, aveva collegato abusivamente le proprie utenze al contatore condominiale di uno stabile di piazza della Pace, a Terni. Nei guai una coppia di cinquantenni, denunciati dai carabinieri del comando stazione di Terni – coordinati dal luogotenente Piero Pacetti – per furto aggravato. I due, una donna italiana di 53 anni – sottoposta agli arresti domiciliari – e il convivente di origini romene di 51, anche lui già noto alle forze dell’ordine, sono stati individuati a conclusione di mirati accertamenti svolti dai militari. Per ‘sfortuna’ della coppia, gli aumenti del canone condominiale hanno insospettito alcuni residenti che hanno chiesto ed ottenuto specifici approfondimenti che hanno poi portato alla luce la condotta fraudolenta.

