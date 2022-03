Terni, si è spento il conte Ferrari di Valle Antica

Lutto a Terni per l’improvvisa scomparsa di Carlo Maria Ferrari, conte di Valle Antica. L’uomo, volto molto conosciuto in città, è stato trovato senza vita nella sua casa di via Buonarroti, a pochi passi da piazza Dalmazia. A fare la tragica scoperta della morte, avvenuta per cause naturali, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a carabinieri e personale del 118. Ferrari avrebbe compiuto 77 anni il prossimo agosto.

Personalità vulcanica

Personaggio conosciuto per la sua personalità vulcanica ed istrionica, ma anche sensibile, era noto soprattutto per essere un fervente monarchico. Vantava conoscenze anche con i Savoia-Aosta e con la famiglia Romanov. Era presidente dell’Antico circolo dei nobili umbri, fondato nel 1915, di cui era anche il socio più giovane tra la ventina di soci. Il gruppo nobiliare è stato al centro, negli anni, di diverse iniziative storiche e culturali che si sono tenute in Italia e all’estero, di cui lo stesso conte Ferrari si è fatto promotore anche nella sua città. Era inoltre responsabile di Italia Reale per Umbria, Marche e Abruzzo.