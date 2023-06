Terni, si prepara l’edizione 2023 del Tributo a Sergio Endrigo: scatta la ‘call’

Tempo di preparazione per l’edizione 2023 di uno dei classici appuntamenti dell’estate ternana, il ‘Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni’. L’evento, previsto a settembre, dedica spazio agli artisti locali in luoghi centrali: «Protagonisti – spiega l’organizzazione – di questi appuntamenti saranno giovani artisti emergenti provenienti soprattutto dal nostro territorio ma non solo. Verranno selezionati tra quanti risponderanno alla nostra call social e tra coloro che ci verranno segnalati dalle scuole di musica. Per partecipare basta inviare una mail con una breve descrizione e un video di una propria esibizione. La partecipazione allo spettacolo di settembre prevede obbligatoriamente l’interpretazione di un brano di Sergio Endrigo e 2/3 brani a scelta tra propri inediti o cover in italiano. Tutto in versione acustica ad eccezione dei gruppi».

