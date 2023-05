Terni si ‘tuffa’ negli anni ’90: appuntamento per il 2 giugno

«Stai ascoltando i Backstreet Boys e ragioni sul fatto che tra poco iniziano i Power Rangers in tv. Ti hanno appena regalato un Tamagotchi. Ti va un toast». Un ‘tuffo’ negli anni ’90 con i giochi dell’epoca più gettonati – console, cabinati, giochi da tavolo – e tanti altri eventi. Per il 2 giugno l’associazione Nel Grimorio di Terni, in collaborazione con Officina Arcade, organizza un vero e proprio raduno evocativo degli anni ’90: si terrà dalle 15 alle 23 presso la sede di via Narni 54. L’evento è aperto a tutti al costo di 10 euro (consumazione compresa) e 8 euro per chi è già associato a Nel Grimorio. L’area food/beverage sarà curata da Toasty Terni mentre dalle ore 20 in poi è previsto il dj set con Rua.

