Terni, Simonetti (M5S): «Bandecchi già pensa a come mettere mani in tasca ai ternani»

di Luca Simonetti

candidato consigliere comunale Movimento 5 Stelle per Claudio Fiorelli sindaco

Stefano Bandecchi già pensa a come mettere le mani in tasca ai cittadini ternani, mandando i dipendenti comunali casa per casa a riscuotere le tasse in una città già in sofferenza. Un’uscita quanto mai singolare quella del candidato sindaco di Alternativa Popolare dopo che, lui stesso, ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza che gli ha suonato al campanello per presunte violazioni delle norme tributarie.

Crediamo che per garantire una vita dignitosa e sostenibile serva una tassazione equa e giusta per tutti i cittadini e le cittadine. E questo alla luce delle politiche di chi ha cercato di risanare i conti del Comune mandando in dissesto famiglie e imprese.

Non saranno gli slogan di Bandecchi a costituire il rimedio per rimpinguare le casse comunali, ma la capacità della prossima amministrazione di aggredire i nodi strutturali che rendono estremamente costosa la gestione di alcuni servizi.

La nostra priorità dopo le elezioni sarà l’introduzione di una vera tariffa puntuale sul modello della Provincia di Treviso dotando le nostre partecipate della tecnologia necessaria per trasformare i rifiuti in materie prime-seconde da reimmettere sul mercato.

La revisione del sistema che proponiamo va in favore in primo luogo delle categorie più vessate che oggi pagano a caro prezzo i rincari delle bollette. Crediamo fortemente nella promozione della strategia ‘Rifiuti Zero’ per superare la tassa sui rifiuti con una tariffa puntuale che segua rigorosamente il principio del ‘chi inquina paga’.