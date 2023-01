Terni, singolo d’esordio per la 18enne Giulia con ‘It happened again’

‘It happened again’ è il singolo d’esordio della 18enne cantautrice ternana Giulia Befani, uscito in questi giorni su tutte le piattaforme digitali. «Per ora è solo un gioco, ma la musica è il mio sogno».

Un sogno nel cassetto

«Sono al quinto anno del liceo linguistico Angeloni di Terni e da circa 4 anni – racconta Giulia – scrivo testi per delle canzoni. Lo faccio per gioco, per passione e anche per scaricare su carta tutti i miei tormenti di giovane donna. Tutti testi rimasti sempre nei cassetti della mia cameretta. Fino a a qualche mese fa quando sono stata contattata da Lorenzo Borseti, un musicista ternano. Aveva visto su Youtube un mio video in cui avevo creato una canzone rap, insieme a un mio compagno, per un concorso scolastico. Lorenzo ha voluto vedere le cose che avevo scritto, ha letto ‘It happened again’, abbiamo creato insieme l’arrangiamento, lo abbiamo proposto alla casa discografica GRM Management, ed eccoci qui. Il mio primo singolo è su tutte le piattaforme digitali».

L’emozione

«La canzone parla dell’ennesima delusione d’amore, del sentirsi ‘sbagliati’, ‘inadeguati’ e di cercare di capire le motivazioni della fine di questo amore. Scrivo principalmente in inglese – dice Giulia – perchè credo sia una lingua più fluida rispetto all’italiano, molto più musicale. Vedermi sulle piattaforme digitali è un’emozione troppo grande, una bellissima soddisfazione. Se penso che fino a pochi mesi fa quelle parole suonavano solo nella mia caretta e ora possono ascoltarle tutti. Come ho già detto però, al momento, tutto questo è solo un gioco. Quest’anno avrò la maturità e tutta la mia concentrazione ora deve essere dedicata allo studio. Il resto lo vedremo poi, perché la musica è il mio sogno».

IL BRANO