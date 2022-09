Umbria Jazz a Terni, sold out per De Sica – La fotogallery

Non ha deluso le aspettative l’esibizione di Christian De Sica ad Umbria Jazz Weekend. L’attore, comico e regista romano è stato protagonista sabato sera all’anfiteatro romano: «I quattro giorni di musica in città sono stati un successo con 2 mila paganti – spiega l’organizzazione di UJW – nei tre concerti all’anfiteatro romano e grande afflusso nei club della città, sempre al completo per i lunch, dinner, aperitivi e dopo cena, che hanno creato la classica atmosfera festivaliera di Umbria Jazz».

