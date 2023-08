Martedì mattina i ternani si sono trovati di fronte la chisura del sottopasso stradale di via Eclo Piermatti – che collega la zona di Tuillo/via Piemonte con via Romagna – in quel di Terni. Il motivo – si apprende – è un intervento di manutenzione delle lanterne presenti nel sottopasso, condotto da Asm. Intervento che dovrebbe concludersi nel corso della giornata di martedì.

Condividi questo articolo su