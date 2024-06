Terni: ‘spaccata’ alla Fonte delle Carni Scelte. Portati via una cassa e alimenti

Ladri in azione nella notte fra domenica e lunedì in piazza del Mercato, nel centro storico di Terni. Ignoti hanno spaccato uno dei vetri del negozio ‘La Fonte delle Carni Scelte’, entrando all’interno e portando via un registratore di cassa – probabilmente di fronte all’impossibilità di aprirlo – e alcuni alimenti. Relativamente ‘magro’ il bottino economico, visto che nella cassa c’erano pochi euro ed il numero degli alimenti sottratti non è ingente. Sono così soprattutto i danni a pesare sui proprietari dello storico supermercato, che hanno dovuto procedere alle necessarie riparazioni. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 4 di notte e l’attivazione dell’allarme ha portato sul posto i carabinieri della Compagnia di Terni. Al loro arrivo, però, dei malviventi non c’era già più traccia: sono così partite le indagini per risalire ai responsabili, anche con l’ausilio di eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona. Di recente altri esercizi commerciali che si trovano sulla piazza sono stati colpiti da furti che hanno creato disagi e danni alle vittime. Interessate anche vie limitrofe, come via Angeloni. Un trend rallentato, se non proprio fermato, da alcuni arresti da parte delle forze dell’ordine, ma evidentemente c’è ancora qualcuno ‘attivo’ in città.

