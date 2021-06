P.zza Dalmazia Terni: «Area verde, serve più attenzione»

L’input arriva da un esponente della maggioranza, Michele Rossi, ed è rivolto al sindaco Leonardo Latini e alla giunta comunale. Il mirino del consigliere di Terni Civica è sullo spazio verde di piazza Dalmazia: l’atto di indirizzo presentato lunedì punta ad avviare un progetto di riqualificazione.

«Condizioni indecorose»

In premessa Rossi evidenzia che «occorre elevare la qualità estetica e funzionale della nostra città, dei suoi spazi molto frequentati e che assolvono ad una molteplicità di funzioni». Si va nel dettaglio: «Lo spazio di piazza Dalmazia è sempre più crocevia urbanistico importante e centrale in quanto ingresso prossimo al centro storico sia per il traffico autorizzato alla ztl che per il flusso pedonale». C’è un problema: «Ad oggi lo spazio versa in condizione indecorose, con aiuole riarse e sporche». Dunque, secondo Rossi, occorre «nell’immediato una maggiore attenzione agli spazi di piazza Dalmazia con la possibilità di programmare e procedere poi ad un nuovo intervento ragionato che interessi complessivamente l’assetto dell’intera piazza, riqualificando la distribuzione degli spazi, dei marciapiedi, dell’arredo urbano».

L’arte contemporanea

In definitiva per Rossi «un progetto di riqualificazione porterebbe anche a valorizzare le tante attività economiche che insistono sulla piazza. Occorre valutare anche la possibilità di inserire un elemento di arte contemporanea divenga un punto di riferimento». Dunque l’input per sindaco e giunta è di «dare mandato agli uffici tecnici di predisporre una progettualità in tal senso e di spendersi poi nel reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione della proposta».