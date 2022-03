Terni, serata al Secci per Ambulaife con tributo a Lucio Dalla

Uno spettacolo di beneficenza in favore dell’associazione di volontariato Ambulaife. Si chiama ‘Dalla Republic – Tributo a Lucio Dalla’ – ed è andato in scena venerdì sera al teatro Secci di Terni: portati in scena alcuni dei brani più importanti del repertorio del cantautore italiano, grazie ai musicisti della Disperato erotico band (tastiere Jonathan Cresta e Andrea Ciaramellari, batteria Gabriele Teofoli, basso Matteo Fabrizi, chitarra Lorenzo Borseti) e le voci dei cantanti Mauro Antonelli, Asia Latini, Lara Bassetti, Giovanni Tasca e Pierluigi Stentella. Super opite della serata Lalo Cibelli, cantattore e storico collaboratore di Lucio Dalla che ha diviso con lui importanti esperienze artistiche.

La soddisfazione

«È stata una grande soddisfazione – il commento di Tasca, ideatore della Dalla Republic, e Cresta, il direttore artistico – vedere il teatro pieno di entusiasmo soprattutto dopo un lungo periodo in cui non ci si è potuti esibire. Grazie alla nostra tenacia e all’amore per Lucio siamo riusciti ad omaggiarlo nel nostro personale stile e a farlo conoscere meglio a chi era con no». Il gruppo intanto sta lavorando a nuovi progetti che saranno lanciato nelle pagine social Facebook e Instagram.