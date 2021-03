Terni, spunta il manifesto ‘Sarà una grande primavera’

Da qualche giorno a Terni – per l’esattezza dal 16 marzo – in piazza della Rivoluzione Francese (stazione degli autobus) è spuntato un manifesto. Si tratta dell’opera ‘Sarà una grande primavera’ de Lo Zoo di Simona; un’azione artistica che ha l’intento di stimolare la città, che Simona ama molto e che vorrebbe reagisse, in modi diversi, a questo periodo, uscendo dal torpore di cui la pandemia è certamente causa ma anche (spesso) alibi.

‘Sarà una grande primavera’

L’augurio che si fa è quello che i suoi concittadini, ma anche chiunque si trovi a passare lì davanti, «leggano oltre il messaggio. ‘Sarà una grande primavera’ dovrebbe in ogni caso diventare un mantra da ripetersi ogni giorno, per fare sempre di più, per sapere che si può fare meglio; un atteggiamento che spetta avere a ciascuno di noi in prima persona, perché niente e nessuno può regalarci nulla. Oggi più che mai. Se pensi positivo, il positivo arriva, e non stiamo parlando di Covid. ‘Sarà una grande primavera’ è il nostro approccio alla vita e non quello degli altri. Lo sarà se ogni giorno cerchiamo di costruire la nostra stagione migliore. Ho scelto questo momento per fare qualcosa rivolgendomi a tutti perché non mi piace lo stato di abbandono mentale di questa città. In tutti i campi, come la storia di Terni ci racconta, i ternani possono moltissimo e mi aspetto che tutti facciano, nel proprio piccolo, qualcosa di bello per migliorare la situazione collettiva: donando, aiutando, costruendo, dipingendo, inventando. Una ‘chiamata alle armi’, quelle che ciascuno ha a disposizione, e che vale per tutti nessuno escluso se vogliamo una primavera di vero risveglio».