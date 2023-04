Terni, strada di Cardeto: «Un colabrodo e sempre meno sicura»

«Strada di Cardeto a Terni, sempre più nell’abbandono, sta diventando pericolosa per la circolazione». La segnalazione arriva da un residente che la descrive «piena di buche e con l’erba molto alta lungo la ferrovia che ormai arriva a bordo strada. L’asfalto è in condizioni disastrose e le buche con le piogge diventano sempre più pericolose per pedoni, ciclisti e scooteristi. Schivarle è diventato quasi impossibile e, considerando che stiamo parlando di una strada stretta, il rischio incidenti è all’ordine del giorno. Le strade di questa città stanno diventando un colabrodo, io ho inviato diverse mail al Comune senza ricevere mai risposta, cosa aspettano ad intervenire?».