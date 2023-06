Terni: successo per il torneo che ricorda Samuel Sailis

LE FOTO

Si sono svolte lunedì le finali del torneo in memoria di Samuel Sailis, il bambino che nel 2010, mentre era a scuola, fu vittima di una tragica e accidentale ostruzione delle vie aeree. L’Olympia Thyrus San Valentino, insieme alla famiglia, lo ricordano ogni anno con questo torneo non agonistico per piccoli amici. Hanno partecipato Do nBosco Bosico, Futsal Ternana, Nuova Accademia e Olympia Thyrus San Valentino. Tutti i bambini partecipanti hanno ricevuto una medaglia ricordo consegnata dal presidente della soietà organizzatrice Sandro Corsi, dall’assessore allo sport Marco Schenardi, dai familiari di Samuel e dal dirigente organizzatore Piero Fabri.