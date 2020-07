Terni, sulla strada dei giovani: questura e comune in campo

Un incontro proficuo, incentrato su un piano di lavoro a medio-lungo termine finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche della droga. Si è tenuto giovedì in questura e, oltre al questore Roberto Massucci, erano presenti tre assessori comunali: Elena Proietti (sport, politiche giovanili), Giovanna Scarcia (sicurezza) e Cinzia Fabrizi (scuola). Fra le tematiche affrontate, l’esigenza – sostenuta anche dalla Proietti – di coinvolgere anche i genitori, le famiglie nel percorso che verrà intrapreso. Un passo che questura e Comune hanno inteso compiere anche e soprattutto alla luce della scomparsa dei due adolescenti ternani, di 16 e 15 anni. Intanto il prossimo 4 agosto si terrà, sempre in questura, un incontro con i presidi delle scuole medie di Terni. Sarà quella un’altra occasione per delineare strategie e passi da compiere.

Condividi questo articolo su