Terni, Superconti – CRI: ‘asse’ per fare del bene

Superconti, società del gruppo Coop Centro Italia, collabora con la Croce Rossa Italiana comitato di Terni e dona un’importante partita di generi alimentari e di prima necessità che saranno distribuiti, dall’associazione di volontariato, alle famiglie che versano in stato di necessità sul territorio ternano.

La generosità dei lavoratori

«Questo importante gesto da parte di Superconti che si è mostrato molto sensibile alle problematiche, non solo in campo sanitario, emerse durante questo periodo di crisi dovuto all’emergenza Covid 19 – si legge nella nota della CRI – è stato possibile grazie alla generosità di tutti i lavoratori dei negozi Superconti di Terni e della sede direzionale che, a fronte di un’iniziativa volontaria a cui si è unito un contributo dell’azienda, hanno donato parte delle loro ore lavorative».

Da 60 a 230 nuclei familiari assistiti in due mesi

«Questo permetterà alla Croce Rossa di continuare ad aiutare tante famiglie colpite dai riflessi della crisi, come la perdita dei posti di lavoro o lo stop alle loro attività commerciali, a volte unica fonte di reddito. Si ricorda che già prima dell’inizio dell’emergenza la Croce Rossa Italiana assisteva più di 60 nuclei familiari, diventati circa 230 nel giro di appena 2 mesi».

Una collaborazione utile

Il presidente del comitato di Terni della CRI Roberto Valeriani, a nome di tutti i volontari ed i dipendenti del comitato, ringrazia «i vertici di Superconti ed i collaboratori tutti, per questo significativo gesto che dimostra, ancora una volta, come, di fronte ad eventi eccezionali e drammatici come quelli che abbiamo vissuto, la solidarietà a tutti i livelli non si ferma mai. Ci augiriamo che questa collaborazione possa continuare nel tempo per raggiungere quante più persone possibili e dare una ulteriore dimostrazione del grande cuore di Terni».