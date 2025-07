Taglio dei pini rimasti in via Mozzoni a Terni per questioni di sicurezza, stabilita la data. Con tanto di ordinanza ad hoc per la viabilità.

Il dirigente Federico Nannurelli ha stabilito il divieto di circolazione per tutti i veicoli da giovedì 17 a venerdì 25 luglio nella fascia oraria 6-14. «Con ripristino della normale viabilità al di fuori dell’orario lavorativo».

Martedì il sopralluogo dei tecnici Afor – se ne occuperanno loro – per la questione viabilità. Si parte.