Tappa ternana in arrivo per Mara Sattei (pseudonimo di Sara Mattei), la 27enne cantante di Fiumicino protagonista di recente al festival di Sanremo – 19° posizione per lei – con il brano ‘Duemilaminuti’. Nell’ambito del summer tour 2023 prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partner e Next Show, si esibirà il 27 agosto al Baravai Anfiteatro Romano, al momento l’unico passaggio umbro del suo giro per l’Italia.

