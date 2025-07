C’è la firma da parte del dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, per l’affidamento (alla Exup srl per 88 mila euro) utile all’elaborazione della perizia di variante in corso d’opera (la numero due) per il I stralcio della ristrutturazione del teatro ‘Verdi’ da 6 milioni di euro. Ciò in vista della chiusura del cerchio sul progetto definitivo del II stralcio Pnrr da 14 milioni. Ridotto stralciato, come noto. Di seguito il video della situazione a due anni dalla consegna del cantiere alla Krea.

LE DIFFICOLTA’ OPERATIVE PER IL TEATRO VERDI

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PNRR DI TERNI AD APRILE 2025

PNRR TEATRO VERDI, AFFIDATA LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO