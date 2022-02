Terni: tilt telefoni fra Comune e ospedale. Fastweb sotto la lente

Disagi in serie dalla notte fra mercoledì e giovedì a Terni – alle 12.30 di giovedì la situazione non risulta risolta – a causa di un guasto che ha finito per coinvolgere, fra gli altri, la telefonia fissa dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’, del Comune di Terni ed anche il sito web dell’ente. All’origine – secondo quanto si apprende – ci sarebbe un guasto relativo ad impianti Fastweb presenti sul territorio ternano. Numerose le segnalazioni che giungono dai cittadini in ordine all’impossibilità di contattare le due strutture pubbliche. Sull’accaduto è stato chiesto un chiarimento a Fastweb per comprendere la portata del problema.

Articolo in aggiornamento