Torna il pressing per la pineta Centurini a Terni, oggetto di un corposo abbattimento nell’estate 2023 per motivi di sicurezza. Il tema è la piantumazione di alberi ed a farsi avanti questa volta è il segretario comunale di Forza Italia, Antonio De Angelis.

AGOSTO 2023: LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DOPO L’INTERVENTO

«La pineta Centurini, storico polmone verde della città, versa in uno stato di totale abbandono da oltre due anni, da quando cioè l’Amministrazione Bandecchi ritenne necessario abbattere oltre 90 alberi. A gennaio 2024 – ricorda De Angelis – venne annunciata una imminente nuova piantumazione della pineta, di cui si sono però perse le tracce. A quanto sembra, gli alberi che avrebbero dovuto essere messi a dimora nella pineta Centurini sono stati piantati da altre parti, e ciò in quanto il terreno non sarebbe adatto ad alcuni tipi di alberature».

ESTESA L’AREA DEGLI ABBATTIMENTI NEL LATO PUBBLICO

Poi l’input: «Perché in tutto questo tempo l’amministrazione Bandecchi non ha pensato ad una soluzione alternativa (un parco con piante di diverso tipo, adatte al terreno, oppure la realizzazione di un parco con giochi per bambini) per l’area della pineta Centurini? Per quanto tempo – conclude l’avvocato 44enne – ancora l’area della pineta Centurini dovrà versare nello stato di totale abbandono in cui si trova attualmente? Terni ha bisogno di più piante e più parchi, di progetti seri di riforestazione urbana».