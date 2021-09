Terni, torna la ‘festa d’autunno’ del Cantamaggio

Arte, musica e tradizione per la ‘festa d’autunno’ del Cantamaggio ternano che animerà Terni dal 1° al 3 ottobre. Come lo scorso anno, anche in questa nuova edizione la festa ha come obiettivo quello della ‘rinascita della città’ con tre giorni di spettacoli gratuiti, tra cui esibizioni di gruppi folkloristici, esposizione di tre mini carri allegorici, musica, degustazioni e molto altro ancora. Location degli eventi saranno piazza della Repubblica, l’anfiteatro Romano e il Baravai. Il programma completo verrà presentato durante la conferenza stampa che si terrà il 24 settembre.

Eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria

Hanno già dato conferma di partecipazione il gruppo di Raiz & Radicanto. L’ex leader degli Almamegretta e la band pugliese porteranno a Terni il loro percorso di ricerca sonora della musica del mediterraneo tra folk e modernità. Per gli amanti della musica classica crossover, l’appuntamento sarà con Incanto quartet: quartetto di soprani di fama internazionale che hanno accompagnato Andrea Bocelli nel suo tour mondiale e che hanno stregato le platee di tutto il mondo con le loro straordinarie voci. Tutti gli eventi sono gratuiti e con posti a sedere con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.cantamaggio.com e nei punti di prenotazione ufficiali. «Abbiamo pensato di organizzare per il secondo anno consecutivo – sottolinea il presidente dell’ente Cantamaggio ternano, Maurizio Castellani – la festa di autunno per lanciare un messaggio positivo a tutti i ternani. In questo particolare momento in cui l’economia ancora non è ripartita e in cui le attività stringono i denti per cercare di andare avanti, vogliamo pensare positivamente al futuro e al fatto che si possa pian piano ritornare ad una pseudo normalità. La musica, l’arte e le tradizioni possono aiutarci a guardare in maniera positiva al futuro».