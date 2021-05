Terni, tornano i concerti della Filarmonica Umbra

«Quest’anno più che mai si tratta di una ripartenza sofferta, ma con un entusiasmo unico. Con queste parole avevamo annunciato la ripresa della 46esima stagione concertistica, subito fermata dall’emergenza sanitaria. Oggi siamo entusiasti di annunciare ‘I concerti di giugno’ e siamo determinati a superare ogni difficoltà nella piena convinzione di poter contribuire a donare momenti ricchi di emozioni ed esperienze uniche con ogni concerto». Gli eventi dell’associazione Filarmonica Umbra si svolgeranno al teatro Secci (quelli dedicati ai più piccoli, invece, nella piazzetta antistante il teatro) e all’anfiteatro romano nel pieno rispetto delle regole, dei protocolli e in massima sicurezza.

Il programma

Si inizia lunedì 7 giugno al teatro Secci alle 21 con un concerto dell’Alessandro Carbonare clarinet trio «che unisce rigore formale e senso del gioco, virtuosismo anche estremo, musicalità, coinvolgendo chi ascolta in un’esperienza mai uguale a se stessa e sempre stimolante». Mercoledì 16 alle 21 all’anfiteatro romano l’appuntamento è con il gruppo Musica da ripostiglio, «musiche di Pirozzi, cantante del gruppo, e capolavori di Celentano, Carosone, Conte». Domenica 20 alle 21 all’anfiteatro romano, Juan Lorenzo Flamenco libre company per il concerto ‘Polo flamenco’. Domenica 27 alle 21 l’appuntamento è con la violinista Anna Tifu e il suo quartetto di tango. Nel concerto per il 100° anniversario dalla nascita di Astor Piazzolla. La serie si concluderà lunedì 28 al teatro Secci con una doppia replica alle 18 e alle 21 con la prima mondiale dello spettacolo teatrale-musicale Beethoven in Vermont, scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo espressamente per il trio Metamorphosi.

I bambini

Riprendono anche gli incontri interattivi con le ‘Fiabe in…cantate’ per i bambini e le loro famiglie, che vedranno protagonisti i componenti del gruppo spettacolo Piccoli In…canti e si terranno l’8 e il 9 giugno con doppia replica per ciascuna data alle 17.30 e alle 18.45. L’Incanta bosco e Il flauto magico nella piazzetta davanti al teatro Secci. Tutti i biglietti si potranno acquistare on line tramite il sito Vivaticket, con l’aggiunta del diritto di prevendita, oppure alla biglietteria del Caos e dell’anfiteatro romano. Si raccomanda di presentarsi sempre con anticipo e con i moduli Covid compilati, al fine di agevolare l’ingresso in sala.