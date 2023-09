Terni, tornano i ‘Pink Floyd Legend’: show il 6 settembre all’anfiteatro romano

Sold out nel 2022 ed ora i ‘Pink Floyd Legend’ tornano a Terni in occasione del tour celebrativo del 50° anniversario dell’uscita di The Dark Side of the Moon. Il gruppo sarà di scena il 6 settembre all’anfiteatro romano: riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

I protagonisti

La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.