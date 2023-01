Terni, tragico schianto a Collestatte: positivo ad alcol e droga il 24enne fermato

Aggiornamento – Domenica 29 gennaio, ore 15.40

Il 24enne fermato per omicidio stradale, è risultato positivo anche ai metaboliti della cocaina. Elemento, questo, che si aggiunge alla positività all’alcol test. Tali risultanze sono state raccolte dalla polizia Locale di Terni e, insieme ad altri aspetti significativi, portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria nelle persone del pm Raffaele Pesiri e quindi del procuratore capo, Claudio Cicchella.

Aggiornamento – Domenica 29 gennaio, ore 12.10

Il 24enne romeno – F.M.A. le sue iniziali – è stato posto in stato di fermo di persona indiziata di delitto su decisione del sostituto procuratore Raffaele Pesiri. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia Locale e dalla polizia di Stato di Terni. Il giovane si trova ricoverato e quindi piantonato in ospedale dagli agenti municipali. L’ipotesi di reato a suo carico è ‘omicidio stradale’. Secondo quanto appreso, le analisi a cui è stato sottoposto sono risultate positive in ordine all’assunzione di sostanze alcoliche (0,7 g/l a circa sette ore di distanza dal fatto). Al momento non è noto l’esito degli esami tossicologici. Dopo lo schianto, il 24enne sarebbe transitato a piedi sul ponte posto sul fiume Nera a ridosso del parcheggio del belvedere inferiore della Cascata. Da lì avrebbe intrapreso uno dei sentieri turistici, risalendo – lentamente in ragione delle lesioni riportate – verso l’abitato di Marmore. Poi si è incamminato lungo la strada che scende a Terni ed è all’altezza del bivio per Miranda che la squadra Volante lo ha intercettato e fermato.

Aggiornamento – Domenica 29 gennaio, ore 9.30

All’alba di domenica, intorno alle ore 5, il conducente dell’Alfa 147 è stato rintracciato dalla squadra Volante della questura di Terni mentre camminava lungo una strada, nella zona di Marmore. Si tratta di un 24enne di origini romene, residente come la vittima nel comune di Ferentillo. Si era messo al volante nonostante un provvedimento di revoca della patente che lo aveva colpito in passato per guida in stato di alterazione. Ferito seriamente e in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale di Terni per le cure del caso e quindi ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. Ora spetta all’autorità giudiziaria decidere su eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

Terribile incidente stradale nella prima serata di sabato, intorno alle ore 21.30, lungo la strada statale Valnerina (chilometro 7+000) all’altezza dell’ex Snia Viscosa fra la Cascata delle Marmore e Collestatte Piano, nel comune di Terni. L’impatto, tremendo, è stato fra due autovetture: un’Alfa Romeo 147 che procedeva in direzione Arrone ed una Smart che probabilmente si stava immettendo sulla statale, provenendo dal parcheggio della Cascata (piazzale Fatati). A seguito dello schianto il conducente della Smart – il 36enne Manuel Galeazzi, residente a Macenano (Ferentillo) – è stato sbalzato dall’abitacolo ed ha perso la vita sul colpo. L’uomo al volante dell’Alfa 147, dopo l’impatto, è invece fuggito a piedi dalla scena: si tratterebbe di un giovane. Quest’ultima autovettura è stata anche interessata da un principio d’incendio domato dai vigili del fuoco di Terni, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne, la cui salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

Le forze dell’ordine – polizia di Stato con personale della squadra Mobile e della squadra Volante e la polizia Locale di Terni – si sono subito messe al lavoro per rintracciate il fuggitivo che, a giudicare dalla violenza dell’impatto, potrebbe aver riportato ferite serie. L’Alfa 147 risulta intestata ad una donna residente a Ferentillo che, al momento dell’incidente, si trovava a casa. Le indagini, coordinate dalla procura di Terni nella persona del pm Raffaele Pesiri, sono serrate.

La vittima

Manuel Galeazzi, 36 anni, viveva con la madre a Macenano di Ferentillo, frazione lungo il corso del fiume Nera fra i comuni di Ferentillo e Scheggino. Padre di una bimba di 6 anni, lavorava come operaio. La notizia della sua scomparsa ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano, destando profondo cordoglio e dolore. «Era un ragazzo buono e onesto – dice un conoscente – e quello che è accaduto ci ha colpiti molto. Il nostro pensiero va ai suoi cari in un momento così difficile».