Su di lei pendeva un ordine di carcerazione – a seguito di una condanna alla reclusione per 6 anni e 4 mesi – e ora è stata arrestata grazie all’attività della squadra Mobile di Terni. Il caso riguarda una donna rumena nei guai per tratta di minori e sfruttamento della prostituzione.

«Il provvedimento – spiega la questura – è stato emesso dalla Corte d’Appello di Perugia a seguito del riconoscimento della sentenza di condanna definitiva emessa dal tribunale rumeno». Risiedeva in centro e ora si trova nel carcere di vocabolo Sabbione: «Era stata già arrestata lo scorso ottobre, sempre dalla squadra Mobile di Terni, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso per gli stessi fatti».