Terni: tre figli, sette nipoti e cinque pronipoti. Iole compie 98 anni circondata dall’affetto dei propri cari

Festa grande domenica per i 98 anni della ternana Iole Paccara che ha celebrato l’impotante traguardo insieme a tutti i propri cari, in testa i tre figli, i sette nipoti e i cinque pronipoti. Agli auguri ci associamo anche noi di umbriaOn: di seguito un ‘omaggio’ scritto da una cara amica della signora Iole, Simonetta Grasselli. «Dal fascismo alla seconda guerra mondiale, dai bombardamenti alla pace, il voto alle donne, la Repubblica, il boom economico, il matrimonio, la famiglia da accudire, la cucina sotto e la camera sopra, scampagnate in motocicletta, la spesa da Franca, il bucato alla fontana, le sere d’estate a prendere il fresco fuori, l’autobotte con l’acqua potabile, poi l’asfalto sulla strada, l’autobus, il telefono, i figli a scuola, si passa di sopra, i figli crescono, si sposano, nascono i nipoti, Gaetano se ne va, anche i nipoti si sposano e via… un giorno dopo l’altro, i giorni diventano mesi, i mesi anni e… sono 98! Tanti auguri Iole, piccola donna dalla forte tempra, sorridente e pacata, circondata dall’amore della famiglia alla quale hai dedicato la la tua vita. Possa tu continuare a vivere con mente lucida e cuore sereno e possa io vederti ancora per tanto tempo bere il tuo caffè, la mattina, affacciata alla finestra».

