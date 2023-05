Terni, ‘Trekking art’: tre appuntamenti pensati per i bambini

Continuano gli appuntamenti promossi nell’ambito del progetto ‘Trekking art – Nuove storie di città e borghi’, sostenuto dalla fondazione Carit e presentato dalla cooperativa sociale Alis. Tre le prossime attività pensate per i bambini tra i 5 e i 10 anni, tra creatività e nuove scoperte.

Storia e creatività

Si inizia sabato 27 maggio, alle 16, con ‘Viaggiare è un’arte’, terzo appuntamento organizzato a Narni in collaborazione l’Asp Beata Lucia. Sistemandosi nella terrazza dei plenaristi, i bambini si potranno cimentare nella pittura ad acquarello su tela, guidati dal loro istinto e dalla presenza di una storica dell’arte. Si prosegue venerdì 16 giugno con ‘Un fiore in tasca’, nel campo di lavanda della cooperativa sociale agricola Terre Umbre, i giovani partecipanti e le loro famiglie troveranno profumi, sfumature di colore, segreti naturalistici e impronte da trasferire su creta per creare uno speciale portafortuna. L’attività avrà luogo presso gli orti, la fattoria e il punto vendita della coop agricola Terre Umbre, in strada statale Valnerina. Domenica 25 giugno, alle 17, si tornerà in città con ‘Terni d’acqua’, un laboratorio itinerante in cui i bambini andranno a caccia di storia e fontane lasciando tracce d’acqua e di colore, strizzando l’occhio a Pollock. L’appuntamento è alla fontana di piazza Tacito. Tutte le attività sono gratuite, ma necessitano di prenotazione al numero 345.6983825, tramite whatsapp.