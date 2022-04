Terni, ‘Tributo Endrigo’ a caccia di cantanti e band: scatta selezione

Una selezione per band e cantanti da ospitare nell’edizione 2022 che, come di consueto, si svolgerà nel mese di settembre a Terni. A lanciarla sono gli organizzatori del Tributo Endrigo: «L’iniziativa intende continuare a dare spazio agli artisti emergenti locali, dando loro la possibilità di esibirsi e farsi conoscere dal palco di una iniziativa che negli anni è cresciuta e si è consolidata. Crediamo infatti che al nome di Sergio Endrigo, alla sua eccezionale produzione artistica possa legarsi anche l’emergente cantautorato di qualità».

Ricerca di talenti

Gli organizzatori spiegano che è «per questo che al di là dell’artista del panorama nazionale individuato per il concerto tributo di quest’anno (dopo Simone Cristicchi, Morgan, Michielin, Dolcenera, Giovanni Caccamo, Enrico Ruggeri e Raphael Gualazzi) particolarmente significativo visto il traguardo della decima edizione, debbano continuare ad essere protagonisti i giovani talenti che partecipando alle serate precedenti, anche quest’anno saranno due e si svolgeranno in luoghi suggestivi del centro storico cittadino, avranno occasione per farsi conoscere ed apprezzare. In questo senso ci piace ricordare come grazie al Tributo Endrigo alcuni giovani abbiano potuto poi partecipare ad altre iniziative musicali di rilevanza nazionale, ricevendo apprezzamenti e premi per il loro talento, e arricchendo cosi di esperienze formative il loro percorso artistico». Il riferimento è a Stella Merano e Massimo Bartolucci. Le proposte possono essere inviate a [email protected]