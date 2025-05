Vittorie e soddisfazioni per l’Euro Sport Club Terni – pattinaggio – nell’ultimo weekend in terra marchigiana, a Fabriano, dove si è svolto il trofeo nazionale. In evidenza in particolar modo Rachele Pacifici nella categoria giovanissimi, capace di conquistare due primi posti.

Buon piazzamento anche per Auroa Cosenza (8°). Sempre nella stessa categoria 21° Thomas Matteucci che purtroppo è stato vittima di una caduta. Nella categoria esordienti un ottimo piazzamento da parte di Rebecca Rinaldi, che ha ottenuto un 24° posto su oltre 50 atleti partecipanti. Tra i ragazzi ottimo Leonardo Quirini 8° nella 3000 a punti, 12° posto per Marielou Matteucci e 16° posto per Viola Giovannelli. Nella categoria allievi 1° classificato nella 5000 a punti Andrea Filoia Gabriel e un buon piazzamento di Filippo Grimozzi 10° nella 350 sprint. Nella categoria master 2° classificata Cristina Granaroli e 7° Francesco Pacifici.

Le atlete del settore artistico, allenati da Antonella Marini e da Claudia Fernetti, hanno iniziato a conquistare podi e buoni piazzamenti nel trofeo nazionale Don Bosco Cup, che si è svolto a Roma nell’impianto coperto di via Togliatti, valido per la qualifica alle finali nazionali di Massa, previste per il 22-25 maggio. L’Euro Sport Club ha ottenuto buoni risultati: 1° class. Giulia Liurni, Stella Passone e Caterina Boresti, 2° class. Chiara Cremonesi, 3° class. Giulia Costanzi, Victoria Cecilia, Melissa Presti, Emma Fraschetti e Emma Lluka, tutte nella propria categoria e ottimi piazzamenti come: 4°posto per Lucia Nicolini, Linda Montineri, 5° posto per Laia Paluzzi, Sofia Alessandrini, 6° posto per Martina Gambini, Alisia Giuzy, Elena Sofia Desimone, Matilde Bianchi, 7° posto Stefania Rexho, Melissa Varini, 8° posto Alessandra Rexho, Eleonora Natalizi e Carlotta Marrone e il 9° posto di Valentina Natalizi.