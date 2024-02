Terni, turismo e cascata: c’è un problema per le persone con disabilità

Barriere architettoniche e difficoltà di accesso per le persone con disabilità, c’è un problema non di poco conto legato alla cascata delle Marmore a Terni. Nella fattispecie si parla del belvedere superiore ed a farlo notare è uno dei residenti della zona, Sandro Piccinini: «Il sito è tra quelli più visitati in Italia. Un diversamente abile non potrà mai ammirare lo spettacolo del primo salto del fiume Velino prima di gettarsi sul Nera? Di fronte ad incassi milionari sarà possibile studiare qualcosa per consentire ad Andrea (un ragazzo interessato dalla vicenda per via della sua situazione) per esempio di scendere fino alla specola di Pio VI?». Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.

