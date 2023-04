Terni: tutti a cena per sostenere il piccolo Edo e i suoi cari

Una cena di solidarietà per stare accanto ad una famiglia e ad un bambino che stanno vivendo una fase delicata, difficile, in cui l’affetto e il calore sono decisivi per andare avanti. Per sostenere il piccolo Edoardo, un bimbo ternano di 4 anni e mezzo che sta lottando insieme ai suoi cari contro una malattia che lo ha colpito, il prossimo 16 maggio (ore 20.30) si terrà una cena benefica presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione (quartiere Polymer) a Terni. Al prezzo di 20 euro a persona, oltre ad un menù di qualità, è possibile sostenere la causa che vede già in campo associazioni come Il Sogno di Rebecca e SosteniAmo Terni. L’evento si avvale anche della collaborazione dello staff de Il Pozzo Country House, Spazio Conad e Caffè Methodo. Per informazioni e prenotazioni: Alberto (349.2387355), Michela (347.0850441), Simona (329.1739997), Graziano (348.5819436), Luca (380.2017810). La speranza è che in tanti partecipino e facciano sentire tutta la propria vicinanza. Altre informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook ‘Un passo per Edo’.

