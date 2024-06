Terni: un elettrobisturi per il pronto soccorso grazie al calendario dei bodybuilder

Un elettrobisturi a disposizione del pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: è stato donato giovedì dalla bodybuilder Luigia Baggetta, attraverso i fondi raccolti con la vendita del calendario creato dalla stessa insieme a tutti i suoi allievi. Il calendario – spiega l’atleta originaria di Genova e ternana d’adozione – «raccoglie tredici foto con modelli, alcuni miei allievi, finanziato con donazioni di enti privati del ternano e dalla generosità di persone comuni. Tutti hanno contribuito a raccogliere la somma per poter acquistare qualcosa che fosse utile al reparto. È il secondo anno consecutivo che ripetiamo questo gesto di profonda solidarietà, dopo la donazione dello scorso anno al reparto di oncologia». La speranza di Luigia Baggetta è che tutto ciò «sia di stimolo per avvicinare ogni tipologia di persone all’attività fisica e soprattutto per sensibilizzare il cittadino all’importanza della beneficenza». Alla donazione sono intervenuti il primario del dipartimento di emergenza/accettazione, Giorgio Parisi, la dottoressa Micol Sole Di Patrizi, l’infermiera Simona De Rosa (coordinatrice infermieristica), l’infermiera Agnese Falasco, il dottor Stefano Carini (vice direttore, responsabile struttura semplice Obi) e Leonardo Fausti, responsabile donazioni dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.

