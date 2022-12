Terni, evento benefico per bimbi e famiglie ucraine

Un evento benefico per bimbi e famiglie ucraine fuggite dalla guerra e che da mesi vivono a Terni. Si è svolto domenica pomeriggio al ristorante Kozak ed ha visto protagonista la consulta giovanile comunale: festa per San Nicola, il corrispettivo in Ucraina del nostro Babbo Natale.

Andrea, titolare dell’attività commerciale, è uno dei più attivi promotori sul territorio ternano di raccolte di beni primari e fondi per aiutare la propria popolazione di appartenenza fin dallo scoppio della guerra. La presidente ed i ragazzi della consulta si sono auto-tassati per raccogliere i fondi necessari per poter acquistare giochi e dolciumi e, in questo, preparare circa settanta pacchi dono. «I bimbi ucraini – viene sottolineato – hanno recitato poesie in italiano e in lingua, alcuni adulti hanno intonato i canti della tradizione, un gruppo di giovani ragazzi e ragazze ucraini e di Terni, organizzati e capeggiati da Giulia Valentini membro della consulta si sono occupati dell’animazione per i più piccoli con varie attività e poi finalmente è arrivato San Nicola con la sua splendida tunica bianca e oro e un grandissimo sacco con doni per tutti i piccolini. S.Nicola, molto richiesto anche per foto ricordo e selfie, ha vantato degli aiutanti d’eccezione: infatti i ragazzi della consulta presenti – Caterina Proietti, Federico Clementini, Lorenzo Ranocchiari, Francesco Franconi e Giacomo Straccini – hanno aiutato S.Nicola a regalare non solo doni ma anche un sorriso a tutti i bimbi». Con loro la presidente Monia Santini: «Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente dal profondo del cuore – spiega quest’ultima – tutti i ragazzi della consulta giovanile che hanno scelto di aderire a questa iniziativa e che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro piccole economie; i ragazzi ucraini e italiani che insieme a Giulia Valentini si sono occupati dell’animazione per i piccoli, e infine Andrea il titolare del ristorante Kozak che tanto ha sempre fatto e continua a fare per il proprio popolo».