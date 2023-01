Terni: una ‘piccola’ fiera degli sposi a cura di Luca Rondoni e Massimo Macagno

di Francesca Torricelli

Organizzare un matrimonio, si sa, non è per nulla facile. Molte sono le cose a cui pensare, dalla scelta dell’abito a quella della location, il trucco, le foto e i video, le bomboniere. Insomma, un vero e proprio lavoro che per molti inizia anche due anni prima della data scelta per l’evento. In occasione di San Valentino, per coloro che non possono o non vogliono affidarsi ad un wedding planner, ma anche per i wedding planner stessi in cerca di idee, Luca Rondoni – titolare a Terni della Sartoria Contemporanea – e Massimo Macagno – fotografo videomaker – coinvolgendo gli operatori del settore del territorio, hanno organizzato un evento interamente dedicato agli sposi con proposte e idee per il loro giorno speciale.

Una piccola fiera degli sposi

«Sono molti anni ormai, e non mi riferisco a questi ultimi caratterizzati dal Covid, che a Terni – ci dice Rondoni – non si organizza più un evento dedicato agli sposi, ma sopratutto non c’è più nemmeno uno spazio dove poterlo fare. Un luogo dove riunire tutti gli operatori del settore e mostrare alle coppie le eccellenze offerte dal nostro territorio. Quindi ho pensato di ricreare una ‘piccola’ fiera degli sposi in atelier da me, coinvolgere altre realtà del territorio e invitare tutte le coppie di futuri sposi che hanno in programma il matrimonio nel 2023 o nel 2024».

‘Red day. Speciale sposi’

L’evento ‘Red day. Speciale sposi’ è in programma per tutta la giornata di domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 10, nell’atelier in via Benucci 20 a Terni. Le coppie troveranno un’esposizione della nuova capsule collection sposa 2023; degustazioni e bollicine di Last mile food e Martino il furgoncino; i dolci in uno sweet table a cura di Cinzia Maturi; una dimostrazione trucco sposa con Francesca Badini, uno shooting in love, con in regalo una foto di coppia, digitale, scattata dal fotografo videomaker Massimo Macagno in un set allestito pieno d’amore; l’allestimento floreale di ‘Donna di fiori eventi’; le bomboniere e i gadget di Start di Claudia Grande; la balloon art di Gió Ballon; il party designer di ‘Le nuvole di Pipo’; musica live a cura di Stefano Trivelli. A fine giornata regaleremo alle coppie una ‘red box’ con all’interno favolosi regali e la possibilità di partecipare all’estrazione di una romantica cena di coppia messa in palio dall’Osteria dello sportello di Casteldilago. «Questa volta – conclude Luca Rondoni – dato il periodo di San Valentino abbiamo pensato di dedicare l’evento al matrimonio, ma non ci fermiamo qui perché in ‘cantiere’ abbiamo idee anche per altri tipi di eventi, come i diciottesimi, compleanni di vario genere, feste di laurea, anniversari di matrimonio e molto altro ancora».