Terni: una seduta di omologazione per auto storiche per la targa oro Asi

Una seduta di omologazione per auto storiche per il conseguimento della targa oro Asi, massimo grado di certificazione italiano per un’auto storica che premia l’originalità, il restauro o la perfetta conservazione del mezzo, è quella che si è tenuta sabato 6 aprile a Terni, nella carrozzeria Begliomini. La seduta è stata organizzata dai due club federati all’Asi della città, il Borzacchini historic Terni e il Cuae Terni, ha visto la partecipazione di ben 28 autoveicoli ed è stata preceduta da una sessione di formazione per commissari tecnici organizzata dall’Asi. Soddisfazione dei presidenti dei club organizzatori Giorgio Natali per il Borzacchini historic e Paolo Battistelli per il Cuae, «sia per l’elevato numero di veicoli presenti che per la scelta della nostra città, ad ulteriore testimonianza della passione per l’auto/moto storica che grazie all’impegno dell’Asi si sta sempre più radicando nel territorio. Ringraziamo anche tutti i commissari tecnici nazionali designati presenti, per la loro competenza, disponibilità e gentilezza mostrate sia nel percorso formativo che durante la seduta di omologazione».

