Terni, utilizza in discoteca green pass dell’amico: denunciato 18enne

Ottanta persone identificate e due sanzioni amministrative a causa del superamento del numero di persone che potevano accedere e mancata verifica del rispetto dell’uso delle mascherine. Questo l’esito di un controllo effettuato dal comando carabinieri per la tutela della salute – con il supporto dell’Arma territorialmente competente – in quattro discoteche della regione, due nell’area del Trasimeno e altrettante nel comune di Terni: in particolar modo a finire nei guai è un 18enne.

Sostituzione di persona

Il giovanissimo è stato denunciato – il fatto è accaduto in provincia di Terni – per aver esibito in modo fraudolento un green pass risultato invece intestato ad un altro soggetto: sostituzione di persona che comporta una pena prevista fino ad un anno di reclusione. Sono in corso approfondimenti da parte del Nas sul passaggio del documento da parte dei militari.