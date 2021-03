Terni, Città Giardino: venerdì lavori Sii

Nuovi lavori di manutenzione sulla rete idrica in arrivo aa Terni. Il Sii informa che venerdì dalle 8.30 alle 14 il cantiere interesserà diverse zone: Via Giandimartalo di Vitalone, Via Lungonera Savoia, Via Vittorio Veneto, Via Vodice, Via Bligny, Via Bainsizza, Via Piave, Via Premuda, Via Pola, Via Montegrappa, Via Gorizia, Via Isonzo, Piazza Adriatico, Via Montello, Via Pasubio, Via Livenza, Via Podgora, Via Brenta, Piazza Tirreno, Via S. Gabriele, Via Monticano, Via Alberto Mario, Via Oslavia, Via Sile, Via Doberdò, Via Iudrio, Via Timavo, Via S. Michele, Via degli Altipiani, Via Adige, Via Col di Lana, Via Tagliamento, Via Fiume e zone limitrofe. «Durante l’intervento – specifica la società – potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile».

