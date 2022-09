Terni, via Baccelli e ‘traffico’ scolastico: «Così è caos»

di S.F.

Disagi e problemi legati alla viabilità in via Baccelli a Terni, dove il Comune ha posizionato la scuola provvisoria – sette le classi spostate qui sulle tredici complessive – per ospitare gli studenti della primaria Matteotti, la cui struttura a breve sarà oggetto di un maxi adeguamento e restauro da 3 milioni di euro. Diversi coloro che hanno trovato difficoltà nella mattinata di mercoledì: «Non c’è una condizione di transito sicuro e tra pulmini, auto e pedoni la situazione non è il massimo. Non c’era un minimo di vigilanza, in questo modo è un caos», viene segnalato ad umbriaOn da più di una persona. Da ricordare che a pochi passi dalla struttura c’è anche la scuola Teofoli ed è questo il nodo: c’è un unico accesso in questa parte di via Baccelli e per di più ai lati ci sono i veicoli del residenti che, ovviamente, hanno il posto sotto le proprie abitazioni. Il risultato è facile immaginarlo, specie al mattino.

