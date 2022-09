Scuola Matteotti Terni: si trasloca per il maxi restauro/adeguamento. Debutto in via Baccelli

di S.F.

L’appalto è uno dei più rilevanti dell’ultimo quinquennio su Terni e l’aggiudicazione efficace – la procedura è stata lenta e complessa – risale ad oltre un anno e mezzo fa, il 13 febbraio 2021. Ora è tempo di mettersi in moto tra sistemazioni e trasferimenti per avviare la maxi operazione di restauro, adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche: si parla dell’edificio scolastico Matteotti di via Marie Curie, a Terni, con la Krea Costruzioni srl – in associazione con Atiproject di Pisa – che a breve si attiverà per un importo contrattuale complessivo da oltre 3,2 milioni di euro.

OTTOBRE 2020, STOP STREVER: MAXI APPALTO ALLA KREA

GIUGNO 2020, L’APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

DICEMBRE 2021, SCUOLA TEMPORANEA VIA BACCELLI: TEMPI LUNGHI

Il trasloco ed il debutto



Tutto noto da un biennio in linea di massima, d’altronde l’intervento è impattante e giocoforza comporta delle modifiche. In sostanza per consentire l’esecuzione dei lavori è stato disposto da tempo il trasferimento temporaneo di tredici classi in tre zone diverse: alcune classi (2) vanno alla primaria Le Grazie di via dei Ciclamini, altre alla Falcone-Borsellino (4) di via Fratelli Cervi e, infine, le restanti (7) nella scuola provvisoria di via Baccelli. Palazzo Spada ha affidato dunque il trasloco degli arredi alla Plus Service di Acquasparta per poco più di 2.200 euro, con lavoro ultimato. Da ricordare che in un primo momento l’aggiudicazione del maxi appalto integrato era andato a favore dell’abruzzese Strever SpA, poi il cambio in corso d’opera. Martedì mattina è previsto il primo ingresso dei bimbi nella struttura di via Baccelli. La dirigente scolastiche che ha seguito la vicenda fin dagli albori è Vilma Toni.