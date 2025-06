Nuove ordinanze a Terni per cambi temporanei alla viabilità. Una delle principali riguarda via Ippocrate/Piefossato ed arriva in seguito ad una richiesta a firma Asm servizio idrico.

La società si attiverà infatti per i lavori di ripristino della sede stradale e la conseguenza è l’istituzione del senso unico alternato – regolato da impianto semaforico o movieri – da lunedì 7 a giovedì 10 luglio.