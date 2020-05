Terni, via Libertini: «Fermare il degrado»

di Michele Rossi

Consigliere comunale Terni Civica

Pongo l’attenzione sulla zona di via Lucio Libertini, strada che collega via dell’Argine con via Farini. Una zona di pregio urbanistico, a due passi dal centro cittadino, abitata da molti cittadini, che è costretta a vivere, suo malgrado, situazioni di disagio e di degrado. Situazioni sollecitate e segnalate dai residenti che chiedono legittimamente tranquillità, decoro, sicurezza. I problemi sono numerosi.

Innanzitutto la vicinanza con il parco di via dell’Argine recentemente riqualificato, dove complice la poca illuminazione nelle ore notturne è frequente il fenomeno dei bivacchi e non rare le segnalazioni di episodi di spaccio o di prostituzione. Anche nelle aree prospicienti ai complessi residenziali, da quanto mi viene riferito, non è altresi difficile assistere agli stessi episodi persino alla luce del sole.

La zona, da quanto è dato sapere, risulta controllata dalle forze di polizia ma molto spesso chi è dedito ad attività devianti o degradanti alla vista degli operatori della sicurezza si dilegua e fa perdere le proprie tracce. Segnaliamo, inoltre, episodi che hanno come protagonisti gruppi di minorenni che danneggiano gli spazi comuni e presentano atteggiamenti aggressivi nei confronti dei residenti, soprattutto quando vengono richiamati ad atteggiamenti più responsabili e improntati sul rispetto civico.

Il parcheggio tra gli insediamenti residenziali troppo spesso risulta caotico tanto da impedire o comunque rallentare, come recentemente accaduto, il sopraggiungere dei mezzi di soccorso. Si tratta di una situazione che potrebbe mettere a rischio vite umane. Sempre sul tema della sicurezza stradale va segnalato che nelle ore notturne la laterale via dell’Argine è percorsa da automobili a velocità sostenuta e spesso avvengono incidenti.

Intendo sollecitare gli organi di polizia a rafforzare i controlli al fine di contrastare e prevenire gli episodi di illeciti. A intervenire, per quanto di sua competenza, l’amministrazione comunale. La zona merita grande attenzione, i fenomeni degradanti in atto vanno fermati, per recuperare quel contesto sociale e quella qualitià della vita che sono una delle caratteristiche del quartiere. Per invertire la tendenza occorre intervenire quanto prima per interrompere ogni spirale di degrado e ridare fiducia a tutti quei cittadini che hanno fatto nel tempo grandi sacrifici per acquistare una casa. Sulla zona di via Libertini ho presentato un atto di indirizzo che presto sarà all’attenzione del consiglio comunale e delle sue articolazioni.