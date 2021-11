Terni, via Papa Benedetto III tra buche e disagi: nuovo allarme

Via Papa Benedetto III, le buche ed i disagi, più si chiede aiuto e meno si risolve. Nuova segnalazione per lo stato dell’area accanto al campo sportivo dell’Olympia Thyrus e del Centro per l’autonomia umbro: il problema coinvolge anche persone con disabilità.

L’sos e le promesse a vuoto

Non una bella situazione per i residenti: «Crateri, acqua e fango. Siamo disperati. C’è un ragazzo disabile – il nuovo allarme – costretto a passare per i garare altrimenti non riuscirebbe ad uscire dal cancello. Difficile per lui, ma anche per gli altri. Tante troppe promesse e siamo ancora qui: ricordiamo che è un condominio in classe A e quindi costato anche tanto. Promesse da parte del costruttore e promesse da parte del Comune». In passato il tema è stato al centro di un’interrogazione, ma senza esito positivo.«Chi usufruisce del centro o chi si allena parcheggia qui, alzando polvere e scavando buche più profonde. Chiediamo solo un po’ di asfalto», la richiesta. «Continua il totale abbandono da parte del Comune per questa zona di San Giovanni».