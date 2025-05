Momenti concitati e di tensione nel pomeriggio di sabato in via Fratelli Rosselli, a Terni. Un giovane è finito nell’alveo del fiume Serra dopo una caduta di diversi metri: immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, della polizia di Stato, dei vigili del fuoco e del Sasu per le operazioni di recupero e soccorso. Di seguito le immagini.

Un intervento – nel tratto tra via Bezzecca e via Alterocca, a pochi passi dall’Ipsia – con circa un centinaio di persone ad assistere ai lati in attesa del recupero effettuato poco dopo le 16 dall’elisoccorso. Il ragazzo è ora ‘Santa Maria’ per le cure del caso: ha riportato la lesione di un organo interno e non è in pericolo di vita. Resta sotto osservazione. Nel contempo gli agenti della polizia stanno ascoltando i testimoni per capire cosa sia successo: c’è l’ipotesi di una lite poi sfociata nell’incidente. Seguono aggiornamenti