Terni, via Scarlatti: sos dei residenti, c’è l’interrogazione

Via Scarlatti a borgo Rivo. C’è questo tratto della zona nord di Terni al centro di un’interrogazione a firma del capogruppo del Pd Francesco Filipponi: l’attenzione è sulla manutenzione del verde.

L’input dei cittadini

L’esponente Dem chiede il ripristino della «piena funzionalità di via Scarlatti, compromessa dai lavori per le reti tecnologiche e da una cattiva manutenzione del verde. Diversi cittadini residenti a Borgo Rivo con una richiesta presentata da tempo hanno segnalato disagi dovuti alla difficoltà di portare a termine le opere di urbanizzazione relative alla zona soprastante i garages terminati di recente dopo anni di abbandono e che sempre in merito alle urbanizzazioni sussisterebbero difficoltà legate alle polizze fideiussorie. Occorre inoltre una manutenzione del verde – sottolinea – più puntuale per la parte di competenza comunale, sia per il taglio dell’erba, sia per le potature. Sarebbe necessario dopo il passaggio della fibra il ripristino del suolo stradale. La direzione urbanistica ha seguito la vicenda dei garages al fine di individuare soluzioni idonee. La direzione lavori pubblici ha seguito nel corso del tempo i lavori per il passaggio della fibra. La direzione manutenzioni si è occupata dell’organizzazione dei lavori necessari». L’input è per capire le azioni che palazzo Spada intende mettere in atto per risolvere il problema.