Terni, viale Centurini e l’sos buche: «Una groviera, situazione molto pericolosa»

Un problema già noto da tempo e che un cittadino torna a segnalare ad umbriaOn per via – in effetti lo è – della sua pericolosità. Siamo in viale Centurini, in particolar modo nella corsia dall’incrocio con viale Brin fino alla rotatoria Bianchini-Riccardi: «La situazione è drammatica, ho mandato diverse email all’ufficio strade e allo stesso sindaco Latini. Hanno solo messo un po’ di catrame nelle ultime ore, stop. Ci sono di nuovo numerose buche e per chi va a lavorare – spiega Massimo – in bicicletta come me è pericoloso. Una groviera di fatto».

