Parcheggio di viale VIII Marzo a Terni, ennesimo sos da parte dei cittadini. Questa volta a scrivere ad umbriaOn è una malata oncologica.

«Vorrei denunciare – specifica in premessa – una situazione inaccettabile presso l’ospedale di Terni. Sono una malata oncologica che si reca in ospedale per ovvie ragioni. La situazione del parcheggio è già tristemente nota ma oggi è arrivata veramente al culmine. Non è possibile che i malati con tanto di permesso per disabili e permesso interno dell’ospedale che hanno bisogno di cure sistematiche, si trovino tutti in fila a fare il trenino all’interno dei parcheggi». Poi si entra nel dettaglio.

«Il parcheggio riservato – la puntualizzazione – ai pazienti oncologici è di circa 15 posti nonostante purtroppo l’affluenza sia decisamente superiore. Molte sono le auto che nn espongono contrassegno. La giustificazione? Piove! La soluzione? Probabilmente maggiori controlli in ingresso, magari un gabbiotto vicino alla sbarra e dare priorità ai malati per il parcheggio, d’altronde chi lavora in centro nn parcheggia davanti al negozio e spesso è costretto anche a pagare. Vuoi vedere che se lo mettessero a pagamento facendo una tessera di accesso anziché un foglio volante sgli aventi diritto la situazione sarebbe diversa? Sicuramente una parte del problema – conclude – è una gestione approssimativa ma la restante parte è dovuta all’inciviltà delle persone».