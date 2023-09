Videosorveglianza Terni: 31 mila euro per dati su transiti ed analisi comportamenti

di S.F.

Il sistema di videosorveglianza cittadino già c’è ed è fornito dalla Prasser di Roma. Ora il Comune di Terni con una spesa di poco superiore ai 31 mila euro ci aggiunge delle apparecchiature aggiuntive per migliorarlo con alcune funzionalità.

La novità

Si tratta di una spesa che rientra nell’ambito di Agenda Urbana e nei giorni scorsi il dirigente ai servizi innovativi – a stretto giro potrebbe prendere in mano anche il turismo e gli eventi valentiniani, macrostruttura in via di approvazione – Andrea Zaccone ha firmato l’atto per l’affidamento da 31.720 euro. Per fare cosa? Si parla di realizzare un sistema di rilevazione dati su transiti ed ‘analisi comportamentali’ attraverso la videosorveglianza esistente. Tutto ciò attraverso l’aggiornamento e l’espansione del sistema esistente in modalità plug & play. Se ne occuperà la Prassel stessa. Viene specificato che le funzionalità aggiuntive sono per «la raccolta e successiva gestione dei dati del traffico e degli eventi di interesse nel quadro della programmazione delle politiche urbane». Curioso.