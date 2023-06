Novità in arrivo a Terni nel mondo della vigilanza privata. In via Gabelletta è in fase di apertura la prima sede operativa sul territorio di una società con base in Toscana: si tratta de Il Globo Vigilanza srl di Pistoia, già attiva con oltre 300 dipendenti tra Umbria, Liguria, Lazio e con più di mezzo secolo di esperienza alle spalle. Ora si registra l’ingresso nel Ternano.