‘Terni vinyl fest’ domenica 1° ottobre torna in città

Torna in città ‘Terni vinyl fest’. La quarta edizione è in programma da ‘Bloom – spazio condiviso’ domenica 1° ottobre: dalle 10 alle 20.30 sarà possibile immergersi nel mondo del disco, per poi proseguire fino alle 23 con un Dj set a cura di David Conti detto ‘DjBlond’.

L’evento

«La festa del disco cittadina – spiegano gli organizzatori – rientra con tante novità, a partire dalla musica dal vivo con ballo swing e ad una festa serale. II rinnovato interesse per il disco in vinile porta in città una vera e propria festa composta da 8 espositori selezionati da Roma e dall’Umbria con il meglio del nuovo e dell’usato su Lp e Cd. Ad arricchire l’evento il live di musica swing con gli ‘Easypeasy Swing’ e la social dance della scuola di ballo ternana ‘The sunny side of swing’: un pomeriggio vibrante e immersivo nell’atmosfera degli anni 40 aperto ad esperti e curiosi del ballo. L’ingresso sarà libero con la presenza di un punto ristoro con cibo, drink e aperitivi.